الامارات | مبارك: البحرين أفضل منتخب.. والأبيض «غير موفق»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصف لاعب منتخب الكويت السابق، جمال مبارك، المستوى الفني الذي قدمته المنتخبات في بطولة «خليجي 26» المقامة حلياً في الكويت بأنه «أقل من المتوقع»، ويعد متوسطاً بعد مضي جولتين.

وقال لـ«الإمارات اليوم»: «لم يرتقِ مستوى المنتخبات في البطولة الحالية إلى نظيره في الدورات السابقة، باستثناء ما قدمه الأحمر البحريني، أفضل المنتخبات حتى الآن، الذي أصبح أول المتأهلين للدور نصف النهائي، يليه منتخبا الكويت وعمان، وأتمنى أن يتطور المستوى الفني بشكل أفضل في المباريات المقبلة».

وأضاف أن «الضغط النفسي الذي يعانيه معظم المنتخبات سببه نوعية المباريات وأهميتها، وقلة التركيز، وعدم جاهزية البعض، ما أثر في المستوى الفني، إذ لم يكن يتوقع أن يكون أداء المنتخبين السعودي والعراقي متوسطاً لهذه الدرجة، على الرغم من الإمكانات الفنية للاعبين، والأمر نفسه ينطبق على منتخب قطر، لكنني في المقابل معجب بمنتخبات اليمن، والكويت، وعمان، على عكس التوقعات، وظهروا بشكل فني متصاعد، مع أن الأحمر العماني كان بإمكانه أن يقدم الأفضل».

وتابع: «على الرغم من نتيجتي منتخب الإمارات بتعادله مع قطر 1-1 وخسارته أمام الكويت 1-2، إلا أنه يُعدّ فريقاً كبيراً بعناصره وتكتيكه وأسلوب لعبه، لكنه لم يوفق حتى الآن، وقد يحسم الصعود بعد المباراة مع عمان».

وعن أفضل اللاعبين مع ختام الجولتين الأولى والثانية للبطولة، قال جمال مبارك: «استناداً الى الدور المؤثر لبعض اللاعبين، سواء بجودة المردود الفني أو النتائج، فإن القائمة المختصرة تضم العماني عصام الصبحي، والكويتي محمد دحام، والبحريني علي مدن، والإماراتي يحيى الغساني، الذين أعتبرهم الأبرز، مع وجود لاعبين مميزين آخرين، قد ينضمون إلى قائمة الأفضل بعد التعرف إلى المتأهلين للدور نصف النهائي».

وأكمل: «لا يمكن توقع أسماء المنتخبات التي ستتأهل إلى نصف النهائي، ولكن بحسب المعطيات، فإن الكويت وعمان والبحرين والسعودية هي الأقرب»، موضحاً أن «فرصة الأبيض الإماراتي لاتزال قوية في التأهل بانتظار نتائج الجولة الثالثة».

وختم: «أتوقع متابعة مباريات حاسمة وقوية في الجولة المقبلة، وليس مستبعداً أي نتيجة وتأهل أي منتخب».

. «الأبيض» منتخب كبير بعناصره وتكتيكه وأسلوب لعبه.