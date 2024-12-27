الامارات | منتخب الكاراتيه ينافس على الميداليات العربية في الأردن

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يشارك المنتخب الوطني في البطولة العربية للكاراتيه للناشئين والشباب والعموم، التي تنطلق، اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان وتستمر ثلاثة أيام، بمشاركة نحو 325 لاعباً ولاعبة من مختلف الدول العربية.

ويترأس بعثة المنتخب الأمين العام للاتحادين الإماراتي والعربي عضو مجلس إدارة اتحاد غرب آسيا، المهندس حميد شامس الزرعوني، ومدير المنتخبات الوطنية، أحمد سالم باصليب.

وتضم البعثة تسعة لاعبين ولاعبات مشاركين في مختلف الفئات والأوزان، هم: ندى خميس تحت 14 سنة في وزن فوق 52 كغم، وفيصل الخالدي لفئة الناشئين وزن فوق 70 كغم، وخالد الكندي لفئة الناشئين وزن تحت 63 كغم، وهدى حاتم لفئة الناشئات وزن تحت 47 كغم، وعلي صالح لفئة الشباب وزن تحت 68 كغم، وراشد الصريدي لفئة الشباب وزن تحت 61 كغم، وشيخة اليافعي في منافسات الكاتا لفئتي الشابات والسيدات، وسيف القايدي تحت 21 سنة وزن تحت 84 كغم، وإبراهيم بخيت لفئة تحت 21 سنة والرجال وزن تحت 60 كغم.

وأعرب رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي نائب رئيس الاتحاد الدولي للكاراتيه، اللواء (م) ناصر عبدالرزاق الرزوقي، عن ثقته بإمكانات اللاعبين وقدرتهم على تقديم أداء متميز وتحقيق نتائج مشرفة، مؤكداً أن المنافسة ستكون قوية لكنها فرصة لإبراز قدرات لاعبي المنتخب.