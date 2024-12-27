الامارات | جلسة رونالدو - كورتوا.. وتوزيع جوائز «دبي غلوب سوكر» اليوم

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تبدأ في الساعة 7:30 من مساء اليوم أعمال مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو مبادرات «محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، في دورته الـ19، بمنتجع أتلانتس النخلة، بمشاركة مجموعة من ألمع نجوم كرة القدم الحاليين والسابقين.

ويستهل المؤتمر بجلسة حوارية بعنوان «مواهب كرة القدم»، ويتحدث خلالها كل من قائد منتخب البرتغال ونادي النصر السعودي، البرتغالي كريستيانو رونالدو، وحارس مرمى منتخب بلجيكا وريال مدريد الإسباني، تيبو كورتوا.

ويعقب الجلسة حفل توزيع جوائز «دبي غلوب سوكر»، في نسختها الـ15، وسط تجمع نخبة من الشخصيات البارزة والمشاهير، إذ من المتوقع حضور أعداد كبيرة من نجوم كرة القدم أبرزهم لاعب وسط ريال مدريد والمنتخب الإنجليزي جود بيلينغهام، وجناح برشلونة ومنتخب إسبانيا لامين يامال، ولاعب إنتر ميامي الأميركي الأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ونجم ريال مدريد الدولي الفرنسي كيليان مبابي، إضافة إلى شخصيات بارزة أخرى من أندية ومنظمات عالمية.

ويشمل حفل «دبي غلوب سوكر» تقديم 15 جائزة رئيسة في مختلف الفئات، بما في ذلك أفضل لاعب ولاعبة كرة قدم، وأفضل نادي كرة قدم للرجال، وأفضل نادي كرة قدم للسيدات، وجائزة مارادونا، وأربع جوائز لأفضل مسيرة رياضية للاعب.

وجمعت جوائز «دبي غلوب سوكر»، منذ انطلاقها في عام 2010، أبرز الجهات المعنية في عالم كرة القدم، ضمن أمسيات احتفالية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، بينما يوفر لمؤتمر دبي الرياضي الدولي منصة مثالية لمناقشة بعض القضايا الرئيسة في مجال كرة القدم.

وتُقام الجلسة الثانية، صباح الغد، في فندق «سيرو وان زعبيل» وتحمل عنوان «الموهبة.. من الاكتشاف إلى البطولات»، ويتحدث فيها قائد مانشستر يونايتد ومنتخب إنجلترا السابق، ريو فيرديناند.

وكان القائمون على جائزة «دبي غلوب سوكر» قد أعلنوا، في وقت سابق، عن منح الفرصة أمام الجمهور لحضور وقائع مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وحفل الجائزة، وذلك من خلال طرح 200 تذكرة، خُصص منها 150 تذكرة «بلاتينيوم»، و50 تذكرة «وينرز سيركل» وتوجيه نسبة 10% من عائدات التذاكر لمصلحة مؤسسة الجليلة.

واستحوذت جوائز «دبي غلوب سوكر» على الاهتمام العالمي مع إدلاء ما يزيد على 100 مليون مشجع بأصواتهم من أكثر من 200 دولة من كل أنحاء العالم، بزيادة ملموسة على نسخة العام الماضي بلغت 70 مليون صوت.

وكان مجلس دبي الرياضي قد أطلق مؤتمر دبي الرياضي الدولي في عام 2006، كمنصة عالمية للقاء صنّاع القرار ونجوم اللعب والتدريب والتحكيم والإدارة في كرة القدم العالمية.

واستهدف المشروع الإماراتي طرح المبادرات واستعراض التجارب الناجحة والتحاور مع المختصين، وبناء شراكات فاعلة وناجحة بين العاملين في القطاع الرياضي في المنطقة والعالم، وتكوين النموذج الناجح الذي يحقق التطوّر المنشود لكرة القدم.

وقال مجلس دبي الرياضي في بيان صحافي: إن «النسخ الـ18 الماضية طرحت 223 موضوعاً يتعلق بكل الجوانب الخاصة بكرة القدم، بمشاركة 370 متحدثاً».

وأضاف البيان: «حرص مؤتمر دبي الرياضي الدولي بشكل سنوي على أداء دوره الرائد منصة عالمية لتطوير كرة القدم في دبي ودولة الإمارات والعالم، منذ أن بدأ مجلس دبي الرياضي في تنظيمه عام 2006، حيث يجتمع أصحاب التجارب الاحترافية الناجحة ونجوم كرة القدم العالمية من لاعبين ومدربين وصنّاع قرار للتحاور حول واقع ومستقبل كرة القدم والتحديات التي تواجهها هذه الرياضة الأكثر جماهيرية في العالم».

وأكمل: «كما يمنح المؤتمر الفرصة للعاملين في القطاع الرياضي المحلي للقاء مع المشاركين من رؤساء الاتحادات والأندية العالمية والمدربين واللاعبين والعاملين في مختلف المجالات، من أجل التحاور وتكوين شراكات للوصول إلى نموذج ناجح للعمل في أنديتنا».

. 100 مليون مشجع أدلوا بأصواتهم للمشاركة في تحديد الفائزين بجوائز «دبي غلوب سوكر».

. 70 مليون صوت زيادة على نسخة العام الماضي من جوائز «دبي غلوب سوكر».