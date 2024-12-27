الامارات | «الشارقة الرياضي» و«الآسيوي للتايكواندو» يبحثان سبل التعاون

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بحث رئيس مجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال الحزامي، مع رئيس الاتحاد الآسيوي للتايكواندو، البروفيسور لي كيو سيوك، في مقر المجلس، سبل التعاون بين الجانبين بما يدعم تطوير الرياضة في الإمارة، وذلك على هامش الدورة التدريبية التي نظمها الاتحاد الآسيوي في نادي الشارقة الرياضي بمشاركة 120 مدرباً في الفنون القتالية والدفاع عن النفس.

وأشار الحزامي إلى أن مثل هذه اللقاءات تعزز العلاقات وتوسّع مجالات التعاون مع الاتحادات الدولية، مؤكداً أن التايكواندو من الألعاب المميزة في الإمارة؛ إذ يمارسها قطاع كبير من الشباب، وشهدت إنجازات كثيرة محلياً ودولياً، فيما أشاد رئيس الاتحاد الآسيوي بالبنية التحتية الرياضية في الشارقة.