الامارات | إغلاق باب التسجيل لسباق المحامل الشراعية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي أبوظبي للرياضات البحرية، أمس، إغلاق باب التسجيل للمشاركة في سباق أبوظبي للمحامل الشراعية فئة 22 قدماً، الذي ينطلق، غداً، على مياه كاسر الأمواج في أبوظبي، وقالت اللجنة المنظمة في بيان: «يُتوقع أن تشهد الجولة الرابعة مشاركة واسعة من البحارة الشباب والمحامل الشراعية من مختلف أنحاء الدولة، ما يعكس أهمية الرياضة التراثية ودورها في تعزيز الهوية الإماراتية وإحياء تراث الأجداد».

وأضافت: «يُنظم السباق ضمن أجندة النادي التي تهدف إلى دمج الرياضة بالتراث البحري، مع التركيز على إحياء العادات البحرية القديمة عبر هذه السباقات».

من جهته، قال مشرف عام السباق، خليفة السويدي: «نسعد بالإقبال الكبير الذي شهدناه خلال فترة التسجيل للجولة الرابعة، والذي يعكس الاهتمام الكبير من قبل الملاك والنواخذة، وشغف البحارة الصغار والشباب للحفاظ على هذه الرياضة التراثية».

وأضاف: «تم تجهيز مسار السباق وفق أعلى المعايير لضمان منافسة عادلة وممتعة، مع توفير كل التسهيلات لضمان سلامة المشاركين ونجاح الحدث».

وأوضح «هدفنا من هذه السباقات ليس فقط المنافسة، بل تعزيز روح التراث الإماراتي بين الأجيال الجديدة، وتقديم تجربة فريدة تعكس أصالة تراثنا البحري».