الامارات | متسابقة سعودية تشارك ببطولة الإمارات للقوارب الخشبية في خورفكان

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصبحت المتسابقة السعودية، سمر الساسي، أول عنصر نسائي يشارك في سباقات القوارب الخشبية السريعة، ضمن منافسات بطولة الإمارات التي تُقام ضمن مهرجان خورفكان البحري.

وقالت سمر الساسي في تصريحات صحافية: «اخترت المشاركة في سباقات القوارب من باب التجربة والفضول، إذ أعشق السرعة والتحدي، وقد سمعت عن البطولة من خلال الإعلانات الخاصة بالمشاركين، فقررت أن أكون جزءاً من هذا الحدث المميز».

وتشارك سمر في البطولة، إلى جانب المتسابق الإماراتي حميد علي، في «قارب 64» لفريق «المرعب ريسنغ»، حيث سيخضعان للتدريبات، غداً، في إمارة أم القيوين استعداداً للمنافسة.

يُذكر أن سمر لديها تجربة سابقة في رياضات «الجيت سكي» وقيادة الزوارق، وحققت لقب بطولة «الجيت سكي» للسيدات في السعودية العام الجاري، ما يعكس شغفها الكبير بالرياضات البحرية وسعيها لتحقيق المزيد من النجاحات.

ووجهت سمر الشكر لنادي الشارقة الدولي للرياضات البحرية واتحاد الإمارات للرياضات البحرية، على دعمهما المستمر وتوفير كل التسهيلات التي ساعدتها على خوض هذه التجربة الاستثنائية، كما شكرت شركة «ماج» الراعي الرسمي للجولة، مؤكدةً أن هذا الدعم كان له أثر كبير في تمكينها من المشاركة وتحقيق حلمها بخوض هذه التجربة الفريدة.

سمر الساسي:

. سمعتُ عن البطولة من الإعلانات، فقررتُ أن أكون جزءاً من هذا الحدث المميز.