الامارات | 6 منتخبات تمتلك حظوظ التأهل لنصف نهائي «خليجي 26»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تمتلك ستة منتخبات حظوظ التأهل للدور الثاني من كأس الخليج المقامة حالياً في الكويت، قبل الجولة الثالثة، التي تقام اليوم وغداً، في حين بات المنتخب البحريني الوحيد الذي حجز مقعده في الدور نصف النهائي، كما ودّع منتخب اليمن المنافسات بشكل رسمي.

وبدأت الأمور تتضح بصورة أكبر في المجموعة الثانية، على عكس المجموعة الأولى، بعدما حسم الأحمر البحريني الأمور بانتصارين حققهما على السعودية 3-2، وعلى العراق 2-0، ليحسم الصدارة بشكل نهائي، حتى في حالة خسارته من اليمن، لأفضلية مواجهاته المباشرة مع الأخضر وأسود الرافدين.

وانحصر الصراع على البطاقة الثانية بين منتخبي العراق والسعودية، اللذين يلتقيان غداً، إذ يمتلك الأخضر فرصتين للعبور إلى الدور نصف النهائي سواء بالفوز أو التعادل، بينما لا يمتلك العراق (حامل اللقب) أي خيار سوى الفوز، نظراً إلى فارق الأهداف لمصلحة المنتخب السعودي الذي سجل خمسة أهداف، وهو الرصيد نفسه الذي استقبلته شباكه، في حين يدخل العراق اللقاء وعليه هدفان، وسجل هدفاً واحداً فقط.

ويتقاسم المنتخبان العماني والكويتي صدارة المجموعة برصيد أربع نقاط لكل منهما، إذ حقق كل منتخب فوزاً وتعادلاً، ويبدو المنتخبان الأقرب نظرياً للتأهل.

وعلى الجانب الآخر، يحتل منتخبا الإمارات وقطر المركزين الثالث والرابع على التوالي، برصيد نقطة واحدة لكل فريق، بعد تعادل وخسارة، وعلى الرغم من أن فرصهما تبدو أصعب مقارنة بعُمان والكويت، فإن الانتصار في الجولة الأخيرة قد يقلب المعادلة تماماً ويمنحهما فرصة التأهل، بشرط أن تخدمهما نتائج المباريات الأخرى.

وشهدت الجولتان المنتهيتان تسجيل 21 هدفاً، كان من نصيب المجموعة الأولى 10 أهداف، فيما تفوقت المجموعة الثانية بتسجيل 11 هدفاً.

ويتصدر قائمة الهدفين المهاجم العُماني، عصام الصبحي، بتسجيله ثلاثة أهداف، ويأتي خلفه البحريني، علي مدن، ولاعب المنتخب السعودي، مصعب الجوير، ولكل منهما هدفان.

وعجزت ثلاثة منتخبات عن تحقيق أي انتصار في الجولتين الماضيتين من البطولة، وهي الإمارات وقطر واليمن، فيما كان المنتخب البحريني الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة.

ولم تعرف ثلاثة منتخبات طعم الخسارة في البطولة حتى الآن، وهي البحرين والكويت وعُمان.

وتشهد الجولة الثالثة غياب أربعة لاعبين عن مشهد الختام لمرحلة المجموعات، في مقدمتهم مدافع «الأبيض» كوامي بعد طرده في مباراة الكويت، إلى جانب لاعب المنتخب اليمني، رامي الوصماني، المطرود في مباراة السعودية، وثنائي منتخب قطر، مشعل برشم وأحمد فتحي، لتراكم البطاقات الصفراء.

. المنتخبان العُماني والكويتي يتقاسمان صدارة المجموعة الأولى برصيد أربع نقاط لكل منهما.