شكرا لقرائتكم خبر عن الحسيني أبو قمر: عندنا طموح مشروع فى المنافسة على الدوري والان مع تفاصيل الخبر

أعرب الحسيني أبو قمر، نائب رئيس النادي المصري، عن عدم رضاه عن الأداء التحكيمي في مباراة ناديه أمام الأهلي بالدوري والتي انتهت بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين.

وقال الحسيني أبو قمر في تصريحات عبر برنامج ملعب أون تايم: "لدينا سكواد قوي وطموح جماهير للمنافسة على بطولة وموسم استثنائي ومباراة قمة مع الأهلي، كان هناك خطأ فادح بعدم احتساب ركلة جزاء".

وأضاف: "عبد العزيز توفيق متربص بالمصري وصدر منه الخطأ أكثر من مرة ضد المصري ولديه وقائع سابقة في مباريات مختلفة، قدمنا مباراة كبيرة أمام الزمالك وأمام بيراميدز، عدم توفير الحماية لنا هو إحباط للاعبين".

واختتم: "المصري اعترض في بيان رسمي على التحكيم وننتظر إجراء من اللجنة في هذا الموقف، وسنتحدث مع اتحاد الكرة والرابطة وكل المسئولين والمصري قادر على الحصول على حقوقه وسنتبع كل الإجراءات الشرعية في هذا الأمر".