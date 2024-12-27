شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يحتج رسميا على حكم لقاء الأهلي ويؤكد: أخطاء التحكيم تقضى على المنافسة والان مع تفاصيل الخبر

أصدر النادي المصري بيانا رسميا يحتج من خلاله على حكم مباراة الفريق أمام الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين وانتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين نظيفين في الدوري.

وجاء بيان المصري كالتالي:

يعلن مجلس إدارة النادي المصري برئاسة كامل أبو علي عن احتجاجه الشديد على القرارات التحكيمية لطاقم تحكيم مباراة الفريق الأول للكرة بالنادي والتي جمعته بالنادي الأهلي.

ويؤكد مجلس إدارة النادي المصري أن أخطاء طاقم التحكيم بقيادة حكم الساحة محمود البنا ومعه حكم تقنية الفار عبد العزيز السيد أسهمت بما لا يدع مجالًا للشك في تغيير نتيجة المباراة بالتغاضي المتعمد والمريب عن ركلتي جزاء لفخر الدين بن يوسف مهاجم المصري خلال الشوط الأول، وسط تغافل متعمد ومقيت من حكم الساحة وحكم تقنية الفار الذي واصل هوايته في ظلم النادي المصري الذي أبدى اعتراضه مرارًا وتكرارا على هذا الحكم، الذي يبدو أنه متربص بشكل أو بآخر بالنادي المصري لسبب لا يعرفه سواه.

ويتساءل مجلس إدارة النادي المصري هل إذا كان الخطأ المرتكب من حارس مرمى الأهلي تجاه مهاجم المصري قد وقع من حارس المصري تجاه مهاجم الأهلي هل سيكون هذا القرار هو استمرار اللعب أم سيتدخل وقتها حكم المباراة بصافرته الفورية باحتساب الخطأ، ويتدخل حكم الفار بمراجعة اللعبة التي أجمع على صحتها كافة خبراء التحكيم من المنصفين، بعيدًا عمن تحركهم أهوائهم وانتماءاتهم ومصالحهم الشخصية البحتة.

ويشير مجلس إدارة النادي المصري أن تكرار هذه الأخطاء المتعمدة يقضى تمامًا على أية محاولات تبذلها الأندية للمنافسة على أي من البطولات المحلية التي يبدو أنها ووفقا للظاهر للعيان باتت يتحكم فيها أهواء الحكام وانتماءاتهم وحساباتهم الخاصة بعيدا عن مصلحة سائر الأندية.

إن مجلس إدارة النادي المصري ومن خلال هذا البيان يدق ناقوس الخطر لكل القائمين على إدارة كرة القدم المصرية، فأى سعى لتطوير الكرة المصرية سيضيع هباء بسبب الأخطاء التحكيمية المتعمدة، والتى صارت توجه نتائج المباريات لصالح طرف دون الآخر، الأمر الذى يقضى على أى مبدأ لتكافؤ الفرص والمنافسة العادلة، مما يؤدى في النهاية إلى زيادة التوترات الجماهيرية.

وختامًا فإن مجلس إدارة المصري يحتفظ بحقه في اتخاذ كافة القرارات التي تحفظ حقوقه المادية والمعنوية على كافة المستويات.