شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات الجولة السابعة من دورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنطلق في الخامسة مساء الأحد المقبل، منافسات الجولة السابعة من دورى nile، التي ستقام على 4 أيام بعد التعديلات التي أجرتها رابطة الأندية المحترفة، لتقام أيام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء.

قررت رابطة الأندية تعديل موعد مباراة فريق الكرة الأول بالنادي الإسماعيلي أمام مودرن سبورت لتقام يوم الأربعاء الموافق 1 يناير المقبل في تمام الخامسة مساءا بدلا من يوم 31 ديسمبر الجاري.

كما عدلت الرابطة موعد مباراة سيراميكا مع المصرى لتقام المباراة في الثالثة عصرًا بدلاً من الخامسة، حيث تقام يوم ٣١ ديسمبر الجاري على استاد السويس الجديد.

موعد مباريات الجولة السابعة فى الدورى.. الأحد 29 ديسمبر

حرس الحدود مع طلائع الجيش 5 مساء

الزمالك مع الاتحاد السكندرى 8 مساء

الاثنين 30 ديسمبر

إنبى مع الأهلى 5 مساء

الجونة مع بيراميدز 5 مساء

فاركو مع سموحة 8 مساء

زد مع بتروجت 8 مساء

الثلاثاء 31 ديسمبر

سيراميكا مع المصرى 3 عصرا

غزل المحلة مع البنك الأهلى 8 مساء

الأربعاء 1 يناير

موردن سبورت مع الإسماعيلى 5 مساء