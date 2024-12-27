شكرا لقرائتكم خبر عن جمال حمزة: ميشالاك لا يستحق التواجد بالزمالك وبنتايك هايل ويجب تفعيل بند شرائه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد جمال حمزة، نجم الزمالك السابق، أن البولندى كونراد ميشالاك لا يستحق التواجد فى الزمالك وقدراته أقل كثيرا من النادى، ويجب تفعيل بند شراء محمود بنتايك.

وقال جمال حمزة خلال حواره مع الإعلامى محمد الليثى فى برنامج "الهدف" المذاع على قناة أون تايم سبورتس 2: "ميشالاك بعيد جدا عن أنه يكون لاعبا فى الزمالك ويجب رحيله لأنه لن يقدم أى إضافة وأقل كثيرا من جميع اللاعبين".

وأضاف جمال حمزة: "محمود بنتايك يجب تفعيل بند شرائه لأنه لاعب كبير ويمتلك قدرات كبيرة وشخصية، وظهر بشكل رائع فى أول مباراة له أمام الأهلى، وهو مكسب مهم للزمالك".

وتابع: "الزمالك يعانى من أزمة مالية متراكمة من المجالس السابقة، فيجب أن تكون الأولوية حاليا فى تسديد مستحقات اللاعبين لزيادة تركيزهم فى المباريات، وثم التجديد للاعبين الذى تنتهى عقودهم بما يتناسب مع الحالة المادية للنادى ومش مقتنع بموضوع سقف الرواتب لأن كل واحد له راتب حسب ما يقدمه".

وعن التحكيم، قال جمال حمزة: "مشكلة الرياضة المصرية الأساسية هى التحكيم، والحكام قراراتهم مش موحدة وبتختلف من مباراة لأخرى، ومش عارف ليه الحكام مش بترجع لتقنية الفيديو فى الحالات الجدلية".