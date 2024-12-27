شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر.. مصطفى رياض يهزم أحمد رفعت 2-0 بركلات الترجيح والان مع تفاصيل الخبر

تغلب فريق مصطفى رياض بقيادة شريف عبد الفضيل، على نظيره أحمد رفعت بقيادة أحمد حسن، بنتيجة 2-0 بركلات الجزاء الترجيحية، ببرنامج كابيتانو مصر المذاع عبر قناة أون تايم سبورت، وذلك بعد انتهاء المباراة بالتعادل بين الفريقين 2-2.

ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.