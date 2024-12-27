شكرا لقرائتكم خبر عن 15 يوما تفصل سيف الجزيرى عن فسخ تعاقده مع الزمالك والمطالبة بقيمة العقد كاملا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف مصدر بنادى الزمالك، الإجراءات التى ستترتب على الإنذار الذى أخطر به التونسى سيف الدين الجزيرى مهاجم الفريق، مسئولى القلعة البيضاء، بسبب عدم الحصول على مستحقاته المالية المتأخرة.

وأوضح المصدر فى تصريحاته لـ"الخليج 365" أن إنذار سيف الجزيرى يمهل إدارة نادى الزمالك مهلة 15 يومًا لسداد مستحقاته المالية المتأخرة، وهى عبارة عن راتب 3 أشهر "منذ انطلاق الموسم الجديد"، بالإضافة إلى قيمة المستحقات القدمية التى تبلغ 550 ألف دولار، وحصل منها اللاعب على دفعة واحدة فقط مقابل التنازل عن الإنذار الأول، وبعدها لم يحصل على باقى المستحقات من حينها.

وتابع المصدر تصريحاته أنه بعد انقضاء مهلة الـ 15 يومًا ولم يقُم مجلس الزمالك بسداد مستحقات اللاعب سيكون من حقه فسخ التعاقد، مع المطالبة بقيمة مستحقاته المالية المتأخرة، وقيمة عقده الجديد مع النادى لمدة "موسمين" ينتهى بنهاية موسم 2027، حيث أوضح أنه بمجرد إرسال الناجى ميل رسمى للاعب موقع من رئيس مجلس الإدارة حسين لبيب، يصبح من حق اللاعب المطالبة بقيمته.