شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت ضد الجونة.. سيد عيد يحقق رابع نتيجة إيجابية × 6 جولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حقق سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، رابع نتيجة إيجابية في الدوري هذا الموسم، حيث خاض المدير بفريقه العائد حديثا لدوري الأضواء انتصارين وتعادلين منذ انطلاق المسابقة وخسر مباراتين فقط.

ويحتل فريق بتروجت مع سيد عيد المركز الثامن برصيد 8 نقاط، جمعها من فوزين وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 5 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

وانتزع فريق بتروجت فوزا قاتلا أمام نظيره الجونة، بهدف دون رد في المباراة التي جمعت الفريقين، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

سجل هدف بتروجت أحمد رضا في الدقيقة 96 من زمن اللقاء، ليقود فريقه لانتصار قاتل عزز من موقعه في جدول ترتيب الدوري.

وضم تشكيل الجونة كلا من: "حراسة المرمى: محمد علاء، والدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا، والوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين، والهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري".

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: "حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد، وفي الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا، والهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل".