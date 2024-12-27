شكرا لقرائتكم خبر عن كابيتانو مصر .. أحمد فتحى: رحيل عبد الله السعيد عن بيراميدز لم يؤثر على الفريق والان مع تفاصيل الخبر

يرى أحمد فتحي نجم الكرة المصرية السابق، أن عبد الله سعيد لاعب كبير ومؤثر لكن رحيله لم يؤثر على بيراميدز، وذلك خلال استضافته ببرنامج كابيتانو مصر، المذاع عبر قناة أون تايم سبورت برعاية الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

وقال أحمد فتحي رداً على سؤال عن تأثير رحيل عبد الله السعيد عن بيراميدز: "عبد الله السعيد لاعب كبير لكن لا يوجد لاعب يمكن أن يؤثر على فريق، كرة القدم لعبة جماعية وليست فردية"، وأضاف مازحاً: "إلا أحمد حسن".

وتشهد حلقة اليوم مواجهة قوية بين فريقي، أحمد رفعت ومصطفى رياض. ودعت الشركة المتحدة للرياضة كل المواهب من كل محافظات مصر إظهار هذه المواهب في الموسم الثالث من كابيتانو مصر، والذى سيكون رحلة جديدة لاكتشاف أبطال المستقبل".

ونجح برنامج "كابيتانو مصر" خلال أول موسمين في إظهار مواهب قوية في كرة القدم والتي تنافست عليه الأندية لضمها بعد المستوى المميز الذى قدموه في حلقات البرنامج.

وحقق برنامج "كابيتانو مصر" نجاحا كبيرا منذ انطلاقه، حيث استطاع فى مواسمه السابقة استقطاب والكشف عن العديد من المواهب الواعدة، كما حظى باهتمام كبير من الجمهور والمجتمع الرياضي، ما يعكس الثقة المتزايدة فى إمكانيات الشباب المصرى وقدرته على تحقيق التميز فى مختلف المجالات الرياضية.