شكرا لقرائتكم خبر عن 7 اخبار رياضية لا تفوتك اليوم الخميس 26 – 12 – 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أبرز 7 أخبار شهدتها الرياضة المصرية اليوم الخميس 26 – 12 – 2024 فى مقدمتها، محمد حمدى لاعب الزمالك يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته.

طبيب الزمالك : محمد حمدى يغادر المستشفى بعد الاطمئنان على حالته

كشف الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن آخر التطورات الخاصة بحالة محمد حمدي الظهير الأيسر للأبيض.

الأهلي يهزم المصري بثنائية ويتساوى مع الزمالك فى صدارة الدوري.. صور

حقق الأهلي فوزاً ثميناً على المصري بثنائية نظيفة خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم ،الخميس، بإستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز، أحرز هدفى اللقاء يحيي عطية الله وافشه.

سيف الجزيرى ينذر الزمالك بسبب مستحقاته المتأخرة قبل الشكوى في الفيفا

أرسل محامي التونسي سيف الدين الجزيري مهاجم انذارا للقلعة البيضاء بسبب مستحقات اللاعب المتاخرة، قبل اتخاذ خطوة قانونية لشكوى النادي في الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي في دوري الأبطال

تلقى نادي بيراميدز إخطارا من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" بشأن تحديد موعد وحكام مباراة بيراميدز والترجي التونسي في إطار مباريات دوري أبطال أفريقيا.

غزل المحلة يفوز على سموحة 4-2 بدورى NILE.. فيديو

فاز فريق غزل المحلة الفوز على نظيره سموحة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم الخميس، على ستاد الإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE"، وخرجت أحداث اللقاء مثيرة تحت قيادة تحكيمية من محمد معروف الذى أحتسب 3 ركلات جزاء لصالح الغزل، وأخرى لسموحة، فيما طرد خالد الأخميمى لاعب المحلة.

سيراميكا يقلب الطاولة على البنك الأهلي ويفوز 2-1 في الدوري

انتزع فريق سيراميكا ثلاث نقاط ثمينة، بعدما حول تأخره بهدف نظيف إلى فوز بهدفين مقابل هدف، على البنك الأهلي، خلال اللقاء الذي جمع الفريقين على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز، تقدم البنك الأهلي أولا بهدف سجله أسامة فيصل في الدقيقة 42، قبل أن يضيف سيراميكا الهدفين الأول والثاني عن طريق رجب نبيل ومروان عثمان في الدقيقتين 76 و78 على الترتيب.

باناثينايكوس اليوناني ينافس الأهلى على ضم مصطفى محمد

كشفت تقارير إعلامية يونانية عن وجود مصطفى محمد مهاجم نانت الفرنسي والمنتخب الوطني ضمن قائمة اهتمامات البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني لفريق باناثينايكوس اليوناني، لتدعيم خط الهجوم في يناير المقبل.