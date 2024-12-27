شكرا لقرائتكم خبر عن عقب الهزيمة من غزل المحلة.. سموحة يغرّم لاعبيه 50 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر أحمد سامى، المدير الفني لفريق سموحة، توقيع غرامة مالية على لاعبى الفريق تقدر بـ50 ألف جنيه الذين شاركوا في لقاء غزل المحلة مساء اليوم، مع إيقاف مستحقات اللاعبين لحين عودة النتائج الإيجابية للفريق.

وكان فريق غزل المحلة حقق الفوز على نظيره سموحة بنتيجة 4-2 في المباراة التي جمعت الفريقين منذ قليل على استاد الإسكندرية، ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

وأحرز الأهداف لفريق غزل المحلة التونسى محمد على بن حمودة هدفين بالدقائق 53 و88 من علامة الجزاء ومحمد حمدى ذكى في الدقيقة 56 من ركلة جزاء أيضا وعبد الرحيم عمورى في الدقيقة 31، بينما سجل هدف فريق سموحة الوحيد عن طريق حسام حسن في الدقيقة 20 ومحمود صابر 74.

وبهذه النتيجة يحتل فريق غزل المحلة المركز التاسع بجدول ترتيب مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE" برصيد 8 نقاط، بينما توقف رصيد فريق عند النقطة الخامسة محتلا المركز الخامس عشر.