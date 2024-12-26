شكرا لقرائتكم خبر عن 75 دقيقة..3 تغييرات في الأهلي والمصري يبحث عن هدف التعادل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

مرت 75 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة تشير إلى تقدم الأهلي بهدف نظيف، سجله يحيي عطية الله.

ويُدير المباراة، محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعاً ، كما يظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

بدأ الفريقين المباراة بنشاط ملحوظ وإن كانت الغلبة للأهلي الذي حاول فرض أسلوبه على مجريات المباراة مع محاولات مُتباعدة من جانب المصري ، وتواصل الأداء الحماسي من الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ضغط المصري عن طريق دغموم وفخر الدين بن يوسف وكريم العراقي مُستغلاً تراجع الأهلي ، وإرتكب محمد الشناوي أكثر من خطأ في التعامل مع الكرة .

وشهدت الدقيقة 39 تسجيل الهدف الأول في المباراة عن طريق يحيى عطية الله الذي سجل هدفاً للأهلي من ضربة حرة مباشرة ، بعد الهدف نشط أداء المصري وكاد محمد الشناوي يتسبب في هدف في مرماه بعدما سقطت الكرة من يده لكنه أمسك بها بعد ذلك ، تواصل هجوم المصري الذي بحث عن هدف التعادل لكن هذا الشوط ينتهي بتقدم الأهلي بهدف نظيف.

الشوط الثاني

جاءت بداية الشوط الثاني بنشاط هجومي واضح من جانب المصري ونال عمرو السولية بطاقة صفراء في الدقيقة 48 ، وأنقذ عمر كمال فرصة خطرة للفريق البورسعيدي ، وشارك صلاح محسن في المصري بدلاً من فخر الدين فيصل ، وكاد صلاح يسجل هدف التعادل للمصري لكن الشناوي تصدى للكرة.

وشهدت الدقيقة 68 تغيير ثلاثي في الأهلي ، بنزول أكرم توفيق بدلاً من عمرو السولية ، وخالد عبد الفتاح بدلاً من عمر كمال عبد الواحد ومحمد مجدي أفشة بدلاً من حسين الشحات.

وتبادل الفريقين النشاط الهجومي وتصدت العارضة لتسديدة قوية من أمام عاشور في الدقيقة 75.

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، ياسر إبراهيم ، يحيى عطية الله ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، وفخر الدين بن يوسف

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

واستعاد فريق الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.



احتفال لاعبى الأهلى بالهدف



احتفال وفرحة من لاعبى الأهلى بالهدف الأول



احتفال يحيى ووسام



الأهلى والمصرى



إمام عاشور



بيرسى تاو



جانب من المباراة



جمهور الأهلى



سجدة الشكر



عمر كمال عبد الواحد



مباراة الأهلى والمصرى



محمد السناوى



وسام أبو على ويحيى عطية الله



وسام أبو على



يحيى عطية الله