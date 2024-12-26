شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تكتسح منافسات اليوم الأول لبطولة المضمار للدراجات بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

اختتمت منذ قليل منافسات اليوم الأول للبطولة العربية لمضمار الدراجات والتى تستضيفها القاهرة بمضمار الدراجات بستاد القاهرة الدولي، في الفترة من 25 وحتى 28 ديسمبر الجاري، وجاءت نتائج اليوم كالتالي:

في مسابقة كيرين سيدات، حصدت مصر الذهبية والفضية لكل من ابتسام زايد ومنة الله بلال على الترتيب بينما فازت بالميدالية البرونزية الجزائرية سهام بوسابا.

وفي مسابقة كيرين شابات، حصدت المصرية حبيبة أسامة الميدالية الذهبية وحصدت الجزائرية ملك ميشاب الفضية، والمصرية علياء درويش البرونزية.

وفي مسابقة 500 متر سيدات، فازت المصرية ابتسام زايد بالميدالية الذهبية والإماراتيتين صفية الصايغ وهدى حسين بالميداليتين الفضية والبرونزية.

وفي مسابقة كيلو شباب، حصد السعودي أمين الحيان الميدالية الذهبية بينما فاز حمزة شعبان لاعب منتخب مصر بالميدالية الفضية وفاز بالبرونزية السعودي سليمان جعفري.

وفي مسابقة كيلو رجال، فاز بالذهبية المصري حسين حسن، والفضية للسعودي عزام عبد المنعم والبرونزية للجزائري الخصيب ساساني.

وفي مسابقة 500 متر شابات، الميدالية الذهبية للمصرية علياء أحمد بينما ذهبت الفضية للجزائرية ملك ميشال والبرونزية المصرية حبيبة أسامة.

وفي سباق النقاط شباب، حصد الجزائري أنيس رياحي الميدالية الذهبية، وفاز الإماراتي يوسف أميري بالميدالية الفضية، فيما توج خالد النجيم الاماراتى بالميدالية البرونزية.

وفي مسابقة الإقصاء شابات، فازت علياء درويش بالميدالية الذهبية، والفضية للمصرية حبيبة أسامة، والميدالية البرونزية للجزائرية ملك ميشال.

وفي مسابقة نقاط رجال، حصد الإماراتي عبدالله الحمادي الميدالية الذهبية ومواطنه سيف الكعبي الميدالية الفضية بينما ذهبت البرونزية للمغربي أشرف الدغمي.

وفي مسابقة سيدات إقصاء، فازت ابتسام زايد بالميدالية الذهبية وتلتها في الفضية مواطنتها منة الله بلال، في حين توجت بالبرونزية زهراء حسين.

وفي مسابقة مطاردة فرقية، فاز الفريق السعودي بالميدالية الذهبية والفريق الإماراتي بالميدالية الفضية والفريق المصري بالميدالية البرونزية.

جدير بالذكر شهد اليوم الاول للمنافسات حضر ، كل من أيمن علي حسن رئيس اتحاد الدراجات النصري ووجيه عزام رئيس الاتحاد الأفريقي للدراجات ونائب رئيس الاتحادين العربي والدولي، الكابتن إسماعيل الحوسني، الأمين العام للاتحاد العربي للدراجات، سالم أحمد الشيحي، المدير المالي والإداري بالاتحاد العربي للدراجات، وسمير عبد العظيم، ومحمد حجازي، هديل البنا، إيهاب صبري، أحمد بدير، هاني سعيد، وأحمد جابر أعضاء مجلس الإدارة بالاتحاد المصري للدراجات، وأحمد سعد الله، الحكم العام للبطولة، مريم عزام رئيس لجنة الحكام، دولجان محمد حجازي، عضو لجنة الحكام بالاتحاد المصري للدراجات.