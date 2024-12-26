شكرا لقرائتكم خبر عن عادل عقل : الـVAR يحرم المصري من ركلة جزاء ضد الأهلي في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عادل عقل الخبير التحكيمى إن الـVAR ضرب موعدا للغياب المؤثر بمباراة المصري والأهلي المقامة حاليا بإستاد برج العرب .

أضاف عقل إن الـ"VAR" غاب عن المشهد في مخالفة صريحة وواضحة على محمد الشناوي حارس الأهلي عندما منع لاعب المصري فخر الدين بن يوسف من الوصول للكرة ومسكة من وسطه باليد اليمنى داخل الست ياردات لمنطقة جزاء الأهلي في الدقيقة 41 من عمر اللقاء.

وكان يجب أن يتدخل عبد العزيز السيد حكم الـVAR ويستدعى حكم الساحة الدولي محمود البنا إلى شاشة المراجعة طبقا للبرتوكول لكن ذلك لم يحدث خاصه انه لم يكن هناك زاويه رؤية مناسبه لحكم اللقاء البنا.

يذكران طاقم الحكام يضم محمود البنا والثنائى احمد حسام وهانى خيرى مساعدين الحكم الرابع محمد يوسف - وثمائى الـVAR عبد العزيز السيد واحمد جمال.