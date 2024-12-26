شكرا لقرائتكم خبر عن الأول بقميص الأحمر.. هدف عطية الله الـ100 فى الدورى يكسر صمود دفاع المصرى والان مع تفاصيل الخبر

شهدت مباراة الأهلي والمصري المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة السادسة من بطولة الدروي الممتاز ، تسجيل أول أهداف المغربي يحيى عطية الله بقميص الأهلي.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم الأهلي بهدف نظيف سجله يحيى عطية الله في الدقيقة 39 من ضربة حرة مُباشرة ، وهو الهدف الأول للنجم المغربي مع الأهلي الذي إنتقل له الصيف الماضي مًُعاراً من نادي سوتشي الروسي لمدة موسماً على سبيل الإعالرة.

ويُعد هدف يحيى عطيبة الله هو الأول الذي يسكن شباك المصري هذا الموسم ، فلم تهتز شباك البورسعيدي هذا الموسم إلا بأقدام يحيى عطية الله في لقاء الليلة.

الهدف الذي سجله يحيى عطية الله هو الهدف رقم 100 في الموسم الحالي من مسابقة الدوري.















