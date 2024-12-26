شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لخوض مباراته المقبلة أمام الاتحاد السكندرى في بطولة الدورى الممتاز، والتي تقام بإستاد القاهرة الدولى.

موعد مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى

تقام مباراة الزمالك والاتحاد السكندرى في الثامنة من مساء الأحد المقبل في إطار الجولة السابعة من بطولة الدورى، حيث تقام المباراة فى استاد القاهرة الدولى.

جروس يبحث عن الفوز الاول

ويدخل الزمالك المباراة باحثا عن الفوز الأول تحت قيادة جروس بعد أن تعادل في أول مباراتين مع الخواجة السويسرى، امام سيراميكا و أمام طلائع الجيش.

ترتيب الزمالك فى جدول الدورى

ويحتل الزمالك صدارة الدورى بالتقاسم مع المصرى حيث جمع 11 نقطة من أصل 6 مواجهات خاضها الفريق، حقق الفوز في 3 وتعادل في مباراتين، وخسر واحدة.