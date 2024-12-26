شكرا لقرائتكم خبر عن بتروجت يتعادل سلبيا أمام الجونة في الشوط الأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حسم التعادل السلبي نتيجة الشوط الأول بين فريق بتروجت ونظيره الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

ضم تشكيل الجونة كل من: "حراسة المرمى: محمد علاء، والدفاع: أحمد حسام، أحمد العش، أحمد مجدي، أليو جاتا، والوسط: رضا صلاح، عبد الجواد، حسن ياسين، والهجوم: أرنولد، أوجو صامويل، على الزاهري".

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي: "حراسة المرمى: عمر صلاح، والدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد، وفي الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا، والهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل".

يدخل الفريقان بمعنويات عالية بعدما حقق الفريقان الفوز الأول فى دورى nile بالجولة الماضية، حيث فاز بتروجت على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما حقق الجونة الفوز على إنبى بنفس النتيجة.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو الجونة هدفا واستقبلت شباكهم مثله.

فى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، إلى العودة بنتيجة إيجابية من بتروسبورت، وطالب اللاعبين بضرورة غلق كل المساحات أمام هجوم الفريق البترولى واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

في المقابل يتسلح سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، بمعنويات اللاعبين العالية لحصد الفوز الثانى على التوالى خاصة أن المباراة على ملعبه، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة للتقدم أكثر فى جدول الترتيب، محذرا من هجمات الجونة المرتدة.