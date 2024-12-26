شكرا لقرائتكم خبر عن يحيى عطية الله يتقدم للأهلى في مرمى المصرى البورسعيدى من ركلة حرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تقدم المغربى يحيى عطية الله لاعب فريق الأهلى من ركلة حؤة مباشرة بالهدف الأول لفريقه بمرمى المصرى في الدقيقة 39 من عمر الشوط الأول في المباراة التي تجمع الفريقين حاليا على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز "دورى NILE".

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، ياسر إبراهيم ، يحيى عطية الله ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، وفخر الدين بن يوسف

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

ويُدير المباراة تحكيميا، محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعاً ، كما يظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

