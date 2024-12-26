شكرا لقرائتكم خبر عن 30 دقيقة.. هجوم متبادل من الأهلي والمصري والتعادل السلبي يفرض نفسه والان مع تفاصيل الخبر

مرت 30 دقيقة من مباراة الأهلي والمصري المُقامة حالياً بإستاد برج العرب في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز والنتيجة مازالت تعادل سلبي.

ويُدير المباراة، محمود البنا حكم ساحة، ويعاونه أحمد حسام طه وهاني خيري، ومحمد يوسف حكما رابعاً ، كما يظهر عبد العزيز السيد كحكم تقنية الفيديو، ويعاونه أحمد جمال كحكم مساعد.

بدأ الفريقين المباراة بنشاط ملحوظ وإن كانت الغلبة للأهلي الذي حاول فرض أسلوبه على مجريات المباراة مع محاولات مُتباعدة من جانب المصري ، وتواصل الأداء الحماسي من الفريقين لكن دون خطورة حقيقية على مرمى الفريقين.

ضغط المصري عن طريق دغموم وفخر الدين بن يوسف وكريم العراقي مُستغلاً تراجع الأهلي ، وإرتكب محمد الشناوي أكثر من خطأ في التعامل مع الكرة .

ويضم تشكيل الأهلي ، كلاً من : محمد الشناوي ، أشرف داري ، ياسر إبراهيم ، يحيى عطية الله ، عمر كمال عبد الواحد ، مروان عطية ، عمرو السولية ، إمام عاشور ، حسين الشحات ، بيرسي تاو ووسام أبو علي.

فيما جاء تشكيل المصري كالتالي: محمود جاد في حراسة المرمى، كريم العراقي، باهر المحمدي، خالد صبحي، عمرو سعداوي، سامادو، محمود حمادة، عبد الرحيم دغموم، أحمد القرموطي، محمد الشامي، وفخر الدين بن يوسف

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

واستعاد فريق الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.