شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد وصول الأهلي إلى برج العرب لمواجهة المصري في الدوري والان مع تفاصيل الخبر

نشرت صفحة الأهلي عبر فيس بوك صوراً من وصول فريق الأهلي إلى ملعب برج العرب لمواجهة المصري في الجولة الخامسة من بطولة الدوري الممتاز.



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (1)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (2)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (3)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (4)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (5)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (6)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (7)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (8)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (9)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (10)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (11)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (12)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (13)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (14)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (15)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (16)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (17)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (18)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (19)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (20)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (21)



لقطات من وصول الاهلي ملعب برج العرب لمواجهة الأهلي (22)

ويملك النادي الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلقى شباكه أى أهداف.

واستعاد فريق الأهلي ثقته بفوز كاسح 6-1 على شباب بلوزداد الجزائري، في دوري أبطال أفريقيا بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بخسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.