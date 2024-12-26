شكرا لقرائتكم خبر عن شيكودي جبريل يقود هجوم بتروجت أمام الجونة بدوري nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت تشكيل فريقه أمام نظيره الجونة، في المباراة التي تجمع الفريقين، اليوم، الخميس، على استاد بتروسبورت، فى إطار منافسات الأسبوع السادس من دورى nile.

وجاء تشكيل بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح

خط الدفاع: محمود شديد، هادي رياض، أحمد بحبح، توفيق محمد.

خط الوسط: رشاد المتولي، حامد حمدان، أحمد رضا.

الهجوم: مصطفى الجمل، بدر موسى، شيكودي جبريل.

يدخل الفريقان بمعنويات عالية بعدما حقق الفريقان الفوز الأول فى دورى nile بالجولة الماضية، حيث فاز بتروجت على طلائع الجيش بهدف نظيف، بينما حقق الجونة الفوز على إنبى بنفس النتيجة.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثانى عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.

بينما يحتل فريق الجونة المركز العاشر برصيد 6 نقاط، جمعها من فوز و3 تعادلات وهزيمة، سجل لاعبو الجونة هدفا واستقبلت شباكهم مثله.

فى المقابل، يسعى علاء عبد العال المدير الفنى لفريق الجونة، إلى العودة بنتيجة إيجابية من بتروسبورت، وطالب اللاعبين بضرورة غلق كل المساحات أمام هجوم الفريق البترولى واستغلال الفرص التى تتيح لهم أمام المرمى.

في المقابل يتسلح سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، بمعنويات اللاعبين العالية لحصد الفوز الثانى على التوالى خاصة أن المباراة على ملعبه، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة للتقدم أكثر فى جدول الترتيب، محذرا من هجمات الجونة المرتدة.