شكرا لقرائتكم خبر عن رسالة خاصة من جروس للاعبي الدكة في الزمالك.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

أكد السويسرى كريستيان جروس المدير الفني لفريق الزمالك، للاعبى الفريق أن الجميع سيحصل على فرصة خلال الفترة المقبلة، لإعادة تقييم اللاعبين خاصة المستبعدين.

وأخطر جروس معاونيه أن اللاعبين ممن تم استبعادهم خلال المباريات الماضية سيعودون للمشاركة لحسم موقفهم سواء بالاستمرار بالفريق من عدمه، وفقا لحاجة الفريق الفترة القادمة.

ويستعد الزمالك لمواجهة الإتحاد السكندري الأحد المقبل في الدوري الممتاز.

وكانت الفترة الماضية قبل تولى البرتغالى جوميز شهدت استبعاد عدة لاعبين منهم سيف جعفر، حسام أشرف، محمد عاطف، مهاب ياسر مع المشاركة مع الفريق

وأكد المدرب أن الفيصل بالنسبة له الاجتهاد وبذل أقصى جهد فى التدريبات موضحاً لهم أن الفترة المقبلة بمثابة صفحة جديدة بالنسبة لهم لإثبات ذاتهم.