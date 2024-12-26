زد يستعيد عمار حمدي فى مباراة الاتحاد السكندري

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يستعيد فريق زد إف سي جهود لاعبه عمار حمدي خلال مباراته أمام الاتحاد السكندري ضمن منافسات

الجولة الثامنة من عمر مسابقة الدوري المصري ، والذي يغيب بسبب الإصابة بشد في العضلة الخلفية، خلال مشاركته في مباراة غزل المحلة بكأس الرابطة المصري.

وتأكد غياب عمار حمدي عن زد لمدة أسبوعين من تاريخ الإصابة، حيث يواصل اللاعب أداء برنامج تأهيلي تحت إشراف الجهاز الطبي للفريق.

وغاب عمار حمدي لاعب فريق زد اف سي عن فريقه في مباراته أمام إنبي يوم الثلاثاء الماضي ضمن منافسات الجولة السادسة من مسابقة الدوري المصري، لظروف الإصابة بشد في العضلة الخلفية.

ويحتل فريق زد المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 9 نقاط من انتصارين و3 تعادلات ، حيث حقق زد الفوز في مباراتين على حرس الحدود وفاركو وتعادل مع الجونة ومودرن سبورت وإنبي بينما خسر من الأهلي.