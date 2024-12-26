شكرا لقرائتكم خبر عن أرقام الأهلى والمصرى فى الدورى قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق الأهلى في الثامنة مساء اليوم الخميس، فريق المصرى البورسعيدى على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دورى nile.



أرقام الأهلى والمصرى

أرقام الأهلى والمصرى في الدورى

يملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة.

في المقابل، يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلق شباكه أى أهداف.

وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى سلبياً فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود فى الجولة الخامسة للمسابقة.

طالب السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للأهلى لاعبيه بإستعادة الانتصارات على صعيد بطولة الدورى بعد التعادل فى أخر مباراتين ضمن حملة الدفاع عن لقب الدورى المصرى الذى يتطلع المارد الأحمر لتحقيقه للموسم الثالث على التوالى.

فى المقابل، يتطلع المصرى البورسعيدى بقيادة على ماهر لخطف النقاط الثلاث من أنياب حامل اللقب الاهلى للحفاظ على موقعه فى صدارة أندية الدورى لاسيما بعد فقدانه نقطتين فى أخر لقاء خاصة أن الفريق يضم عناصر ذات خبرة مثل صلاح محسن وكريم العراقى وفخر الدين بن يوسف.