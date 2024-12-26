شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل سيراميكا أمام البنك الأهلى فى الدورى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام والتى تقام اليوم.
وجاء تشكيل الفريق كالتالي:
حراسة المرمى: محمد بسام.
خط الدفاع: حسين السيد - رجب نبيل -أحمد بيكهام - أحمد هاني.
خط الوسط: محمد عادل - محمود زلاكة - إسلام عيسى - احمد القندوسي - أحمد بلحاج.
خط الهجوم: فخري لاكاي.
يجلس على مقاعد البدلاء كلا من:محمد كوكو - چاستيس آرثر - احمد عابدين - عبد الله مجدي - محمد توني - عمرو قلاوة - محمد صادق - ايمن موكا - مروان عثمان.
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