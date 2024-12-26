تشكيل سيراميكا أمام البنك الأهلى فى الدورى

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني لفريق سيراميكا بقيادة أيمن الرمادي ، تشكيل الفريق لمواجهة البنك الأهلي في الأسبوع السادس من بطولة الدوري العام والتى تقام اليوم.

محمد يوسف

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