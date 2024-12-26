شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين ياسر الرملي رئيسا لمجلس إدارة أندية سيتى كلوب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة شركة استادات للاستثمار الرياضي برئاسة المهندس سيف الوزيرى،تعيين ياسر الرملى رئيسا لمجلس إدارة أندية سيتي كلوب خلفا للدكتور مصطفى عزام.

ووجه مجلس إدارة شركة استادات الشكر للدكتور مصطفى عزام بعد الفترة التي قضاها في أندية سيتي كلوب ، متمنيا له التوفيق في مهمته الجديدة بعد تعيينه مديرا تنفيذياً في الاتحاد المصري لكرة القدم.

ويتمتع ياسر الرملي رئيس أندية سيتى كلوب، الجديد، بخبرات واسعة، وسيرة ذاتية متخصصة، فعلى المستوى الرياضي، يمتلك ياسر الرملي سجلا حافلا، حيث سبق له العمل مديرا اداريا لمنتخب الشباب الفائز ببطولة العالم للشباب 1993 و حاصل على وسام الجمھوریة للرياضة ومدير ادارى منتخب مصر للرجال لكرة اليد و رئیس جهاز كرة الید بالنادى الاهلى وعضو مجلس ادارة الاتحاد المصرى كرة الید 2022 - 2024 و نائب رئیس لجنة كرة الید الشاطئية بالاتحاد العربى لكرة الید .

كما يتمتع بخبرات إدارية مهمة، اكتسبها من خلال رئاسته للقطاع التجارى بشركة سيتي كلوب، والمدير الإقليمى لمصر للطیران بتایلاند وجنوب إفريقيا والمملكة المتحدة ورئیس القطاع التجارى بمصر للطیران

وعضو مجلس ادارة شركة مصر للطیران للخطوط الجویة ورئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لشركة ایر كایرو و نائب الرئیس التنفيذى لشركة فلاى ایجیبت وعضو مجلس ادارة شركة مصر للسياحة وعضو مجلس ادارة رجال الاعمال المصرى الصربى .

يذكر أن ياسر الرملي قد بدأ مشواره مع كرة اليد كلاعب سابق بفرق الناشین و الفریق الاول لكرة الید بالنادى الاھلى ونادى المعادى، وحصل على بطولة الدورى المصرى موسمى 1984 و 1985، وبطولة إفريقيا للأندیة ابطال الدورى 1985، كما عمل كمدرب وحصل على شھادة التدریب الاساسیة لكرة الید من الاكادیمیة الاولمبیة وعمل كمدرب فرق ناشین بالنادى الاھلى .

إنطلاقا من ذلك، يأتي اختيار "الرملي" رئيسا لأندية سيتى كلوب وذلك في إطار خطتها لتطوير صناعة الرياضة وإدارة المنشآت الرياضية، واستكمال الطفرة الإنشائية التي تحققت طوال السنوات الماضية في مختلف الفروع على مستوى الجمهورية لاسيما وأن الرملي ليس غريبا على شركة استادات للاستثمار الرياضي.

تقوم شركة سيتي كلوب على إدارة المنشآت الرياضية بمختلف المحافظات بفكر استثماري من خلال إعادة الحياة والروح للثروة الإنشائية الرياضية في مصر، بهدف استثمارها والاستفادة منها واستغلالها الاستغلال الأمثل .

وتسعى سلسلة city club لتقديم خدمات مختلفة فريدة ومميزة لكل أفراد الأسرة فى مكان واحد لأول مرة بالمدن والأقاليم لتضاهى فى جودتها الموجودة بأفضل مجتمعات الأندية فى القاهرة