شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لاتفوتك اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس الكثير من الأخبار والأحداث الرياضية الهامة، على رأسها مباراة الاهلى والمصرى بالدورى، واستقرار الزمالك على استمرار ميشالاك وترحيب عمر جابر بالتجديد للفريق.

الأهلى يتسلح بالسداسية الأفريقية لإستعادة قمة الدوري أمام المصري الليلة

يواجه فريق الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر مع دقات الثامنة مساء اليوم الخميس نظيره المصري البورسعيدى على ستاد برج العرب بالاسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لبطولة الدوري المصري في مواجهة لن تنقصها الاثارة والمتعة الكروية كعادة لقاءات الفريقين بالسنوات الأخيرة.

ميشالاك مستمر مع الزمالك حتى نهاية إعارته

استقر مسئولى الزمالك على استمرار البولندي كونراد ميشالاك لاعب الفريق لنهاية الموسم، وحتى انتهاء مدة إستعارته من نادى أحد السعودي.

وادى دجلة يواجه الجونة اليوم في افتتاح الأسبوع الـ14 من دورى الكرة النسائية

يواجه فريق الكرة النسائية بنادى وادى دجلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق الجونة في افتتاح منافسات الجولة الرابعة عشر من دورى الكرة النسائية.

إبراهيم نور الدين: الخبير الأجنبى لن يضيف للتحكيم حتى لو جبنا كولينا

أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى السابق، أن الخبير الأجنبى لن يضيف للتحكيم المصرى أي جديد حتى لو جبنا كولينا، وأطالب رؤساء الاندية على رأسهم الأهلى والزمالك لدعم التحكيم المصرى الفترة المقبلة.

عمر جابر يرحب بتجديد عقده مع الزمالك

رحب عمر جابر لاعب الزمالك، بتجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث يحق له فى يناير التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

بلدية المحلة يواجه سبورتنج اليوم في مباراة مؤجلة من دورى المحترفين

يواجه فريق بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق سبورتنج في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثانى من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

الاتحاد السكندري يرفض رصد مكافآت خاصة للاعبيه قبل موقعة الزمالك

رفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطي عقبة الزمالك في المباراة التي تجمعهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.