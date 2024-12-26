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تشكيل فريق البنك الأهلى لمواجهة سيراميكا فى الدورى

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القاهرة - سامية سيد - كتب عمر مراد - أسماء عمر

الخميس، 26 ديسمبر 2024 04:03 م

أعلن طارق مصطفى المدير الفنى لفريق الكرة الأول بنادى البنك الأهلى عن تشكيل الفريق لمواجهة سيراميكا وذلك ضمن مباريات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز.

وجاء التشكيل على النحو التالى:
حراسة المرمى: أحمد صبحى
خط الدفاع:سعيدو سيمبورى، محمود الجزار، هشام صلاح، اسحاق يعقوبو
خط الوسط:سيرجى اكا، احمد النادرى، محمد ابراهيم، جريندو
خط الهجوم:أسامة فيصل، ياو أنور
وجاءت قائمة البدلاء على النحو التالى:
عبد العزيز البلعوطى، محمد عبد الغنى، محمد فتحى، خالد عبد الشافى، سيد ، مصطفى عبد الرحيم، أمير مدحت، احمد مدبولى، محمد هلال

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مروان الهواري

مروان الهواري

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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