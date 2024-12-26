شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندري يرفض رصد مكافآت خاصة للاعبيه قبل موقعة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رفض مسئولو نادي الاتحاد السكندري رصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تخطي عقبة الزمالك في المباراة التي تجمعهما يوم الأحد ضمن منافسات الجولة السابعة من عمر مسابقة الدوري المصري.

وأكد محمد مصيلحي رئيس نادي الاتحاد في تصريحات خاصة أن ناديه لن يرصد مكافآت خاصة للاعبين من أجل تحفيزهم لمباراة الزمالك، لاسيما مع وجود لائحة مكافآت مرضية خاصة باللاعبين تم تحديدها قبل بداية الموسم.

شدد على أن اللاعبين يعلمون حجم المسئولية الملقاة على عاتقهم ولديهم رغبة في تقديم أداء قوي واستمرار تقديم العروض القوية، من أجل التواجد في المركز المتقدمة في جدول الدوري.

ويستعد الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى والتي تقام الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك نبيل عماد دونجا لاعب الفريق والذى غاب عن المباراة الماضية أمام الطلائع بالدورى، لتراكم الإنذارات، على أن يعود في المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر.

وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بالجولة السادسة من بطولة الدورى بهدفين لكل فريق، ويتقاسم الزمالك صدارة الدور مع فريق المصرى بعد تحقيق 11 نقطة جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر مباراة واحدة.