شكرا لقرائتكم خبر عن 22 لاعبا فى قائمة بتروجت استعدادا لمواجهة الجونة بدورى nile والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن سيد عيد المدير الفني لفريق بتروجت، عن قائمة فريقه استعدادا لمواجهة الجونة اليوم في الثامنة مساء على استاد الكلية الحربية، في إطار منافسات الجولة السادسة من دورى nile.

وجاءت قائمة بتروجت كالتالي:

حراسة المرمى: عمر صلاح ومحمد خليفة

خط الدفاع :محمود شديد وعبدالله محمود وتوفيق محمد وزياد فرج وهادي رياض وأحمد بحبح وأحمد غنيم

خط الوسط: أحمد رضا وحامد حمدان ومحمد علي ورشاد المتولي ومحمد إبراهيم دودو ومصطفى الجمل وبدر موسى وعبد العزيز سيد وشيمزي كليتشي

خط الهجوم: شيكودي جبريل وإسلام هشام وأحمد فاروق وإسماعيل بامبا

ويتسلح سيد عيد المدير الفنى لفريق بتروجت، بمعنويات اللاعبين العالية لحصد الفوز الثانى على التوالى خاصة أن المباراة على ملعبه، وطالب اللاعبين بضرورة القتال من أجل حصد النقاط الثلاثة للتقدم أكثر فى جدول الترتيب، محذرا من هجمات الجونة المرتدة.

ويحتل فريق بتروجت المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط، جمعها من فوز وتعادلين وهزيمتين، سجل لاعبو بتروجت 4 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف.