شكرا لقرائتكم خبر عن شوبير يتحدث عن استبعاد كهربا من قائمة الأهلى أمام المصرى والان مع تفاصيل الخبر

أكد الإعلامى أحمد شوبير أن استبعاد محمود عبد المنعم كهربا من مباراة الأهلى والمصرى، البعض يقول لأسباب فنية لوجهة نظر كولر المدير الفني للفريق، والبعض يقول بسبب حالة الغضب بين الجماهير، وأن استقبال الجمهور لكهربا لن يكون جيدا، وسوف يزيد الأزمة والأفضل ألا يسافر مع الفريق.

وقال شوبير في برنامج مع شوبير الذى يذاع عبر أثير إذاعة أون سبورت إف إم أنه ليس لديه معلومة كاملة عن السبب ولكن إذا كان سبب استبعاد كهربا فنيا فلا يمكن أن يتحدث أحد في هذا الأمر، ولابد من احترام وجهة نظر المدير الفنى، واذا كان السبب الجمهور فلا أصدق هذا قائلا: "الجمهور السبب أنا ما صدقش يعنى أنا لو صدقت يبقى مش مستوعب لأن جماهير الأهلى ترفع شعار جمهوره ده حماه، فهل سيستبعد لاعب خوف من ثورة الجمهور عليه ؟".

وأضاف شوبير أن البعض يقول إن الجمهور لم يقل شيئا، لكن لن نعطى مبررات سواء لإدارة أو لاعب أو مدرب أو جمهور لأننا اذا دخلنا هذه الدوامة لن نخرج منها.

ويلتقى الأهلى مع نظيره المصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس على استاد برج العرب، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدورى المصرى.