شكرا لقرائتكم خبر عن جروس يرفع الحمل البدنى للاعبى الزمالك قبل مواجهة الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

خاض لاعبو الفريق الاول لكرة القدم بنادى الزمالك ، الفقرة البدنية خلال تدريبات اليوم، تحت إشراف شيخ بوزيان مدرب الأحمال بالفريق، وحرص الجهاز الفني على رفع الحمل البدني للاعبين لتجهيزهم بالشكل الأنسب للمباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري.

وأدى لاعبو الفريق فقرة تدريبات تأهيلية وبدنية خاصة خلال مران اليوم الخميس الذي أقيم على ملعب النادي، استعداداً لمباراة الاتحاد السكندري المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وعقد السويسري كريستيان جروس المدير الفني للفريق جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق التدريب، وأكد خلالها على أهمية المباراة المقبلة أمام الاتحاد السكندري، وطالبهم بضرورة التركيز وتنفيذ المطلوب منهم في المران من أجل الاستعداد بجدية للقاء المقبل.

كما تحدث جروس مع اللاعبين عن نقاط القوة والضعف بالفريق المنافس لاستغلالها في المباراة المرتقبة أمام الاتحاد السكندري، ومنح المدير الفني بعض التعليمات الفنية للاعبين وشرح لهم خطة مران اليوم قبل انطلاق التدريبات.

ويستعد الزمالك لخوض مباراة الاتحاد السكندري، المقرر لها يوم الأحد المقبل في إطار مباريات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.