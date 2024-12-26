شكرا لقرائتكم خبر عن موقف محمد عمار من مران الإسماعيلى بعد خروجه مصابا أمام حرس الحدود والان مع تفاصيل الخبر

يشارك محمد عمار مدافع النادى الإسماعيلى، في تدريبات الفريق بشكل طبيعى استعدادا لمواجهة مودرن سبورت المقرر لها الأربعاء المقبل، في إطار منافسات الجولة السابعة من الدورى.

وتعادل الإسماعيلى مع حرس الحدود بهدفين لمثليهما في المباراة التي أقيمت بينهما بإستاد الإسماعيلية ضمن فعاليات الجولة السادسة من دورى نايل، ليقتسم الفريقان نقاط المباراة ويرفع الدراويش رصيده إلى 6 نقاط في المركز الحادى عشر، بينما رفع حرس الحدود رصيده إلى 3 نقاط في المركز الأخير.

وخرج محمد عمار مصابا في مباراة حرس الحدود، إلا أن الإصابة بنزلة برد أثرت على مجهوده في المباراة، مما جعل حمد إبراهيم يفضل إخراج اللاعب.

وأكد دكتور مجدي الباز رئيس الجهاز الطبي بالنادي الإسماعيلي، أن محمد عمار مدافع الفريق يعاني من نزلة برد شديدة، تسببت في خروجه من مباراة حرس الحدود.

وأضاف طبيب الفريق في تصريحات صحفية، أن محمد عمار عانى من ضيق تنفس خلال المباراة بسبب معاناته من نزلة برد شديدة، مما دفع الجهاز الفني للفريق، لاستبداله تجنبا لتعرضه لأي مضاعفات، مؤكدا: أن اللاعب سينتظم بشكل طبيعي في مران الفريق خلال الأيام المقبلة فور الاطمئنان عليه وتعافيه بشكل تام".

يسعى مجلس إدارة النادى الإسماعيلى برئاسة نصر أبو الحسن، لتجهيز مستحقات الجزائرى محمد بن خماسة لاعب الفريق السابق، الذى حصل على حكم نهائي بأحقيته لـ373 ألف دولار حتى لا يتعرض النادى لوقف جديد للقيد.

وأصدرت المحكمة الرياضية "كاس"، قرارًا نهائيًا فى الاستئناف المقدم من المحامى السويسرى ألكسندر روفنين، وكيلاً عن النادى الإسماعيلى، ضد الحكم الصادر لصالح اللاعب الجزائرى محمد بن خماسة، بتسديد النادى الإسماعيلى للاعب مبلغ قدره 373 ألف دولار أمريكى فقط لا غير.

ويأمل مجلس الدراويش في تجهيز المبلغ قبل نهاية الوقت المحدد، بعدما رفض اللاعب فكرة التقسيط، ولكن هناك محاولات معه ووكيله من أجل إقناعه بهذا الحل، مع محاولات لتجهيز المبلغ.

ويعانى النادى الإسماعيلى من وقف القيد لمدة فترتين لسوء السلوك الرياضى مع اللاعبين والمدربين، ويتبقى منها فترة الانتقالات الشتوية القادمة بعد أيام بعد مرور الانتقالات الصيفية دون قيد.