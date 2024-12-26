شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للأهلى أمام المصرى اليوم.. بيرسى تاو ووسام وحسين بالهجوم والان مع تفاصيل الخبر

استقر السويسرى مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلى، على التشكيل الذى سيخوض به مواجهة المصرى البورسعيدى في الثامنة مساء اليوم الخميس، على استاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دورى nile.

ويفقد الأهلى فى مواجهة المصري اليوم كلا من: محمود كهربا، يوسف أيمن، على معلول، كريم نيدفيد، كريم فؤاد، مصطفى أبو الخير، طاهر محمد طاهر، محمد هانى، رضا سليم، محمد عبد الله، مصطفى مخلوف.

تشكيل الأهلى المتوقع لمواجهة المصرى كالتالى:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: يحيى عطية الله ورامى ربيعة وأشرف دارى وعمر كمال عبد الواحد

الوسط: مروان عطية وأكرم توفيق وإمام عاشور.

الهجوم: بيرسى تاو وحسين الشحات ووسام أبو على



وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى سلبياً فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود فى الجولة الخامسة للمسابقة.

يملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلق شباكه أى أهداف.