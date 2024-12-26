شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا اختار اتحاد الكرة مصطفى عزام مديراً تنفيذياً ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جاء اختيار مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم الجديد برئاسة المهندس هاني أبو ريدة، للدكتور مصطفى عزام مديراً تنفيذياً للاتحاد ليؤشر على نهج الاتحاد الجديد بالاعتماد على العناصر التي تتماشى مع توجهاته لاستشراف مستقبل للكرة المصرية مبني على أسس علمية ومهنية، حيث يعد عزام من أرفع الكوادر الرياضية وخبيراً فى مجالات إدارة الأعمال والاستثمارات الرياضية والتخطيط الاستراتيجي

ويرأس الدكتور مصطفى عزام حالياً مجلس إدارة شركة سيتى كلوب لإدارة الأندية والأحداث الرياضية، كما يرأس الدكتور عزام لجنة مشروع مركز المنتخبات الوطنية لكرة القدم وأشرف على كل مراحل تنفيذه بالتنسيق مع الفيفا وبرنامج فيفا للأمام.

وكان عزام وكيلاً سابقاً لوزارة الشباب والرياضة للاستثمارات الرياضية ومديراً للمكتب الفنى لعدد من وزراء الشباب والرياضة السابقين إشرف خلالها على تطوير البنية الرياضية بالاستادات والاندية والمراكز الرياضية، وحصل على درجة الدكتوراه فى اقتصاديات الرياضة وحقوق البث التلفزيونى للأندية الرياضية بالإضافة إلى دبلوم القانون العام ودبلوم تسويق كرة القدم واحتراف اللاعبين من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم وهو عضو الجمعية الأوربية للإدارة الرياضية، كما شارك فى تنظيم عدد من البطولات الكبرى التي نظمتها مصر مثل كأس العالم للشباب والدورة العربية وبطولة أمم أفريقيا ، كما شارك فى العديد من مؤتمرات ولجان تطوير التشريعات الرياضية.

من جانب آخر، يُعقد الأسبوع المقبل اجتماع مهم بين هاني أبو ريدة، رئيس اتحاد الكرة المصري، ومجلس رابطة الأندية المصرية المحترفة برئاسة أحمد دياب للتنسيق للمرحلة المقبلة، في خطوة تهدف إلى تعزيز التنسيق بين الجهات الرياضية.

الاجتماع سيُركز على مناقشة أوضاع المسابقات المحلية، بما في ذلك الدوري الممتاز والكأس وكأس السوبر المصري للأبطال، لضمان سيرها بسلاسة وتجنب تضارب المواعيد مع الأجندة الدولية.