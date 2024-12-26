شكرا لقرائتكم خبر عن عمر جابر يرحب بتجديد عقده مع الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

رحب عمر جابر لاعب الزمالك، بتجديد عقده مع الفريق، والذى ينتهى بنهاية الموسم، حيث يحق له فى يناير التوقيع لأى ناد دون الرجوع لإدارة ناديه.

ومن المنتظر أن يعقد مجلس الزمالك جلسة مع اللاعب خلال الأيام المقبلة، للاتفاق على التجديد ، بعد التنسيق بين الإدارة والسويسرى جروس المدير الفني للفريق والمقرر أن يرفع تقريره الفني للنادى عن احتياجاته الفترة المقبلة، وكذلك اللاعبين المقرر استمرارهم والمقرر رحيلهم أيضا.

وهناك عدة لاعبين بالفريق تنتهى عقودهم بنهاية الموسم وهم كل من عبد الله السعيد وعمر جابر، أحمد زيزو، حمزة المثلوثى، محمود حمدى الونش، نبيل عماد دونجا، سيف الجزيرى، بالإضافة إلى مصير المعارين كونراد ميشالاك، ومحمود بنتايك، وكذلك محمد حمدى.

وينتظر الزمالك تقرير السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق، عن تقييمه للاعبين، حتى يتم التفاوض مع قائمة من تنتهى عقودهم.

