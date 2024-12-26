شكرا لقرائتكم خبر عن دورى المحترفين .. تعرف على أقوى الفرق دفاعا بعد الجولة الرابعة عشر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت مباريات الجولة الرابعة عشر لدورى المحترفين والتي شهدت العديد من المفاجآت والإثارة في نتائجها بعدما حقق كهرباء الإسماعيلية الفوز على سبورتنج بخماسية مقابل هدف ، بينما فاز المقاولون العرب خارج ملعبه على طنطا بخماسية مقابل ثلاثة ليبتعد بصدارة جدول الترتيب .

ويعد وادى دجلة أقوى الفرق من حيث الدفاع حيث لم يدخل مرماه سوى 5 أهداف فقط ، يليه وى وأسوان برصيد 7 أهداف ، ثم بلدية المحلة المحلة برصيد 9 أهداف ثم راية برصيد 10 أهداف .

وجاءت باقى نتائج الجولة على النحو التالى تعادل راية مع ديروط بهدف لمثله ليرفع الأول رصيده إلى 15 نقطة في المركز الرابع عشر، بينما رفع الثانى رصيده إلى 9 نقاط ومازال في مؤخرة الترتيب، كما تعادل المنصورة مع أسوان سلبيا، وبنفس النتيجة انتهت مباراة السكة الحديد مع وى، وأبوقير مع بترول أسيوط.

كما استعاد وادى دجلة نغمة الانتصارات على حساب السويس بثلاثية دون مقابل ليرفع رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث، بينما تجمد رصيد أبناء الغريب عند 14 نقطة ، كما نجح الداخلية في الفوز خارج ملعبه على الترسانة بهدف مقابل للاشئ رافعا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الحادى عشر بينما توقف رصيد الشواكيش عند 23 نقطة في المركز الخامس ، في الوقت نفسه فاز لافيينا على بلدية المحلة بهدفين مقابل هدف ، بينما تعادل بروكسى على ملعبه أمام القناة بهدف لمثله.