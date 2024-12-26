إبراهيم نور الدين: الخبير الأجنبى لن يضيف للتحكيم حتى لو جبنا كولينا

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القاهرة - سامية سيد - أكد إبراهيم نور الدين الحكم الدولى السابق، أن الخبير الأجنبى لن يضيف للتحكيم المصرى أي جديد حتى لو جبنا كولينا، وأطالب رؤساء الاندية على رأسهم الأهلى والزمالك لدعم التحكيم المصرى الفترة المقبلة.

وقال إبراهيم نور الدين في تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و10 عبر اون تايم سبورت اف إم: "أوجه طلب من رؤساء الاندية على رأسهم الأهلى والزمالك لدعم التحكيم المصرى الفترة المقبلة، ونحتاج إلى مطور أداء للتحكيم المصرى وليس رئيس لجنة للحكام".

وأضاف: "لابد من تفرغ الحكم للتحكيم لتطوير أدائهم المرحلة المقبلة وهذا الأمر ضرورى، وكنت أرغب فى تواجد الخبير التحكيمى ماسيمو بوساكا لمنح الحكام بعض المحضرات بمساعدة هانى أبو ريدة وتم التنسيق بينا منذ 3 أشهر ولن تكتمل بسبب رحيلى عن لجنة الحكام".

وأوضح: "الحكم يحتاج التمرين 3 أيام أسبوعياً والدخول فى معسكر مغلق قبل المباراة بـ24 ساعة، وبشكر الإتحاد المصرى لكرة القدم على زيادة بدلات الحكام وهو حق لهم".

وتابع: "الخبير الأجنبى لن يضيف إلى التحكيم المصرى حتى لو جبنا كولينا، وكثرة تغيرات لجنة الحكام قرار خاطئ، وأين رموز التحكيم المصرى حاليا رغم الاستعانة بهم فى الخارج دائما".

وأوضح: "خلافى مع محمد فاروق بسبب بعض الاختيارات لإدارة بعض المباريات لحكم معين وهذه المباراة حدث بيها بعض الأزمات وهى الزمالك والبنك الأهلى".