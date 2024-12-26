تشكيل الأهلي المتوقع أمام المصري البورسعيدي

يفتتح ملعب ستاد “برج العرب” أبوابه في تمام الثامنة مساء اليوم الخميس، لاستضافة مباراة قوية بين فريقي الأهلي والمصري البورسعيدي، في إطار منافسات الأسبوع السادس من مسابقة الدوري المحلي للموسم الجاري.

واستقر السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للنادي الأهلي، على التشكيل الذي سيخوض به المباراة.

وسيشهد تشكيل الأهلي ظهور ثلاثي هجومي من خلال الدفع بـ “حسين الشحات، والجنوب أفريقي بيرسي تاو، والفلسطيني وسام أبو علي”، حيث يعاني المغربي رضا سليم من إصابة تعرض لها في مواجهة فريق شباب بلوزداد الجزائري.

التغيير الثاني في التشكيل يتمثل في ظهور إمام عاشور بصورة أساسية ليكون على حساب خالد عبد الفتاح، ويتواجد أحمد نبيل كوكا بدلاً من عمرو السولية، كما سيبدأ عمر كمال عبد الواحد بدلاً من أكرم توفيق.

وهنا سيبدأ الشياطين الحُمر المباراة بتشكيل مكون من الآتي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

الدفاع: عمر كمال عبد الواحد – أشرف داري – رامي ربيعة -يحيى عطية الله.

الوسط: مروان عطية – أحمد نبيل “كوكا” – إمام عاشور.

الهجوم: حسين الشحات – بيرسي تاو – وسام أبو علي.

ويحتل الأهلي المركز السادس في جدول الدوري المصري برصيد 8 نقاط، ويمتلك مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس.

أما فريق المصري البورسعيدي فيأتي في المرتبة الثالثة على لائحة الترتيب برصيد 11 نقطة.

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