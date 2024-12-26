- 1/2
- 2/2
شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب عمر أنور - لبنى عبد اللهالخميس، 26 ديسمبر 2024 12:00 م
يحل فريق النادى الأهلى في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا على فريق المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دورى nile.الأهلى يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية
لاهلى يتفوق على المصري البورسعيدى في القيمة التسويقية
تبلغ القيمة التسويقية للأهلى 30.88 مليون يورو، فيما تبلغ القيمة التسويقية للمصرى البورسعيدى 9.53 مليون يورو.
وتعادل الأهلى مع البنك الأهلى سلبياً فى الجولة الرابعة لمسابقة الدورى فيما تعادل المصرى البورسعيدى سلبياً مع حرس الحدود فى الجولة الخامسة للمسابقة.
يملك فريق الاهلى 8 نقاط بعدما لعب 4 مباريات حقق الفوز فى مباراتين وتعادل فى مثلهم وسجل سبعة أهداف وتلقت شباكه ثلاثة أهداف ومازال لديه لقاء مؤجل أمام سموحة فيما يملك المصرى البورسعيدى 11 نقطة بعدما لعب 5 مباريات حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل مرتين وسجل لاعبيه 4 أهداف ولم تتلق شباكه أى أهداف.
يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر جوجل نيوز