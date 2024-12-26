يحل فريق النادى الأهلى في الثامنة مساء اليوم الخميس، ضيفا على فريق المصرى البورسعيدى على ستاد برج العرب بالإسكندرية ضمن منافسات الجولة السادسة لمسابقة دورى nile.

شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يتفوق على المصرى فى القيمة التسويقية قبل لقاء الليلة.. إنفو جراف والان مع تفاصيل الخبر

محمد يوسف

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