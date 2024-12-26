شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يستعيد دونجا أمام الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لمواجهة نظيره الاتحاد السكندرى فى إطار مباريات الجولة السابعة من بطولة الدورى والتي تقام الأحد المقبل.

ومن المقرر أن يستعيد الزمالك نبيل عماد دونجا لاعب الفريق والذى غاب عن المباراة الماضية أمام الطلائع بالدورى، لتراكم الإنذارات، على أن يعود في المباراة المقبلة أمام زعيم الثغر.

وتعادل الزمالك أمام طلائع الجيش بالجولة السادسة من بطولة الدورى بهدفين لكل فريق، ويتقاسم الزمالك صدارة الدور مع فريق المصرى بعد تحقيق 11 نقطة جمعها من 6 مباريات حقق الفوز في 3 مباريات، وتعادل في مواجهتين وخسر مباراة واحدة.