شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية المحلة يواجه سبورتنج اليوم في مباراة مؤجلة من دورى المحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يواجه فريق بلدية المحلة في الثانية والنصف عصر اليوم الخميس، فريق سبورتنج في مباراة مؤجلة من الأسبوع الثانى من دورى المحترفين "القسم الثانى أ".

يدخل الفريقان اللقاء بمعنويات ضعيفة، حيث خسر بلدية المحلة أمام لافيينا بهدفين مقابل هدف في الجولة الماضية، فيما سقط سبورتنج أمام كهرباء الإسماعيلية بخمسة أهداف مقابل هدف في نفس الجولة.

ويبحث حسام عبد العال المدير الفني لفريق بلدية المحلة عن الفوز الثانى مع الفريق، حيث قاد البلدية في 4 مباريات فاز في لقاء وتعادل مثله وخسر مباراتين بعد توليه المهمة خلفا للراحل إبراهيم صلاح، وطالب اللاعبين بضرورة تحقيق الفوز والنقاط الثلاثة لتحسين وضع الفريق في جدول الدورى.

ويحتل فريق بلدية المحلة المركز الثانى عشر برصيد 15 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في 3 مباريات وتعادل في 6 لقاءات وخسر 4 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 9 أهداف.

في المقابل، يأمل أحمد فاروق المدير الفني لفريق سبورتنج، في العودة بالنقاط الثلاثة واستعادة سكة الانتصارات التي غابت عن الفريق، وطالب اللاعبين بضرورة استغلال كل الفرص التي تتيح لهم أمام المرمى.

ويحتل فريق سبورتنج المركز الثامن عشر برصيد 10 نقطة، جمعها من 13 مباراة، حيث فاز في مباراتين وتعادل في 4 لقاءات وخسر 7 مواجهات، سجل لاعبوه 8 أهداف واستقبلت شباكهم 18 هدفا.