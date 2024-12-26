شكرا لقرائتكم خبر عن أيمن عبد العزيز: أداء الزمالك مع جوميز أفضل.. وصعب التجديد لزيزو بمبلغ كبير والان مع تفاصيل الخبر

يرى أيمن عبد العزيز مدرب الزمالك ومنتخب مصر السابق أن أداء فريق الزمالك حاليا ليس الأفضل والفريق مع جوزيه جوميز أفضل من جروس.

وقال خلال تصريحات لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى على راديو أون سبورت إف إم: "كان لابد من الاستعانة بفيريرا لاختيار المدرب الجديد لنادى الزمالك، ولابد من صرف المستحقات للاعبين من أولويات مجلس الإدارة".

واستطرد: "من الصعب التجديد لأحمد سيد زيزو بالمبالغ الكبيرة التى تتداول حاليا، وإدارة الزمالك تحتاج وضع نظام داخل الفريق وتحديد سقف التعاقدات وعقود اللاعبين الفترة الحالية".

وأوضح عبد العزيز: "الزمالك محتاج من 3 إلى 4 لاعبين خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، وأتمنى عودة طارق حامد إلى نادى الزمالك مرة أخرى بسبب شخصيته القوية".

وأضاف: "ميشالاك لم يقدم المستوى المطلوب حتى الآن مع الزمالك.. ولكن يتميز بالسرعة داخل الملعب ومن الممكن استغلالها فى بعض المباريات، ولا يوجد فارق فى القدرات بين لاعبي الأهلى الأساسيين والاحتياطيين، وهذا يظهر فى المباريات أثناء مشاهدة بعض اللاعبين".