شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عمارة: تاو من أفضل لاعبى الأهلى.. وأرفض الهجوم على التحكيم والان مع تفاصيل الخبر

تمنى محمد عمارة نجم الأهلى ومنتخب مصر الأسبق استمرار بيرسى تاو لاعب الأهلى فى صفوف الفريق الأحمر لمدة موسم قادم لأنه لاعب مؤثر للغاية، مؤكدا أن تاو من أفضل اللاعبين فى الأهلى برفقة حسين الشحات وأفشة.

وقال عمارة فى تصريحات لبرنامج 10 و10 مع محمد الليثى على راديو أون سبورت إف إم: "هناك اتجاه فى الأهلى لبناء فريق جديد وأعمار سنية صغيرة، ومواجهة الأهلى والمصرى سوف تشهد صعوبة بسبب جاهزية لاعبى الفريقين".

وشدد على أن على ماهر لديه ثقة كبيرة الفترة الأخيرة عقب نتائج فريق المصرى الجيدة فى بطولة الكونفدرالية الأفريقية والدورى الممتاز.

ووجه عمارة رسالة إلى جمهور الأهلي قائلا: "لابد من عدم تحدى جمهور الأهلى وغلق صفحة الخلافات نهائيا، وأرفض الهجوم على التحكيم من قبل أحد المسئولين على السوشيال ميديا".